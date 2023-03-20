Дизельное топливо подешевело в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 марта Хабаровскстат опубликовал отчет по средней стоимости бензина и дизеля в регионе в феврале 2023 года. В сравнении с январем отмечается положительная динамика по снижению цены на топливо.

Бензин сохранил прежние показатели, не изменившись в цене за прошедший месяц. Литр топлива марки АИ-32 в среднем стоит 49,48 рублей, АИ-95 – 51,62, АИ 98 и выше – 58,24. Другое дело – дизель. Если в январе его средняя стоимость была 64,08 рублей, то в феврале она упала на 1,12 рубля. Теперь же литр дизеля стоит 62,96 рубля.

Напомним, ранее специалисты «Роснефти» рассказали, какое топливо лучше использовать в сильные морозы – зимнее или арктическое.

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