Погиб в запертом боксе: спасатели нашли тело мужчины в гараже на Колыме

Мужчина погиб при пожаре в гараже в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Вечером 19 марта жители улицы Первой Верхней вызвали пожарных, когда заметили дым, идущий из гаража. На место сразу приехали расчеты в составе из 15 человек и четырех машин. Они попытались открыть бокс, но он был заперт изнутри. Тогда спасатели выломали дверь и принялись тушить огонь.

- Во время разведки был обнаружен погибший 62-летний мужчина. Гараж выгорел изнутри полностью. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

При каких обстоятельствах мужчина оказался заперт в гараже и почему он не вышел наружу, пока неизвестно. У специалистов есть две версии случившегося – владелец бокса был неосторожен при курении или произошло короткое замыкание из-за неисправной проводки. На месте работают дознаватели, которые пытаются установить точную причину пожара.

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