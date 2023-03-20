Быть старше 23 лет, работать полгода: колымчанам назвали условия получения сертификата на жилье

Дети-сироты старше 23 лет могут получить жилищный сертификат в Магаданской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Магаданской области назвало условия для получения жилищного сертификата в регионе. Воспользоваться помощью могут сироты старше 23 лет, которые ранее не подавали заявление на предоставление льготы. Сумма выплаты зависит от установленной средней стоимости квадратного метра жилья. Этот показатель умножается на 33 (именно столько «квадратов» положено сиротам в рамках программы). В первом квартале 2023 года на Колыме средняя цена метра составляет 95 747 рублей. Это значит, что сироты, подходящие под все критерии, могут рассчитывать на 3,16 миллиона рублей.

Кроме возраста установлен ряд других критериев для получения жилищного сертификата. Нужно работать непрерывно на одном месте работы не меньше полугода. Получить льготу также могут лица, не признанные судом полностью или частично недееспособным, не состоящие на учете в нарко- или психдиспансере, не имеющие судебного спора с муниципалитетами о предоставлении жилья.

Реализовать сертификат можно при покупке недвижимости, которая находится в Магаданской области, пригодная для жизни, не арестована и не числится в залоге, имеет площадь больше 30 квадратных метров. Использовать выплат нужно в течение пяти месяцев с момента получения.

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