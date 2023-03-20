Прикинулся покупателем: мужчина похитил кольцо за 60 тысяч рублей в Хабаровске

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ломбарда заявили в полицию о грабеже. Они рассказали, что к ним зашел мужчина. Он вел себя так, будто действительно собирается что-то купить. Клиент попросил показать золотое кольцо стоимостью 60 тысяч рублей. Продавец достал украшение с витрины, но злоумышленник выхватил его и убежал.

- Изучив записи с камер наблюдения, полицейские установили личность подозреваемого и задержали 36-летнего хабаровчанина с судимостью. Он работал монтажником в одной из организаций города. Украденное кольцо он отнес в другой ломбард и заложил его за 26 тысяч, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Его поместили в СИЗО до конца расследования. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Полиция ищет украденное кольцо.

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