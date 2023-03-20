Администрация Хабаровска подписала договор на ремонт 30 дворов с краевым минстроем
Фото: Администрация Хабаровска
На аппаратном совещании в мэрии Хабаровска, которое состоялось 20 марта, был поднят вопрос участия краевой столице в программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Город уже заключил соглашение с минстроем Хабаровского края на благоустройство 30 объектов.
- На ремонт 30 дворов выделено 212 миллионов рублей. Часть средств было направлено из городского бюджета, - рассказали в администрации Хабаровска.
Напомним, ранее на сайте мэрии был опубликован список всех дворов, которые вошли в программу на 2023 год. Сообщалось, что в порядок приведут 32 территории. Список адресов можно посмотреть в предыдущей публикации «КП» - Хабаровск».
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