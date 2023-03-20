Сотрясение и перелом позвоночника: мужчина избил знакомую в городе Юности

Мужчина выслушал приговор суда за жестокое избиение знакомой в Комсомольске-на-Амуре Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

40-летний житель Комсомольска получил ограничения свободы за нападение и жестокое избиение знакомой. Женщина получила серьезные травмы. Теперь ей предстоит долгое восстановление.

Суд установил, что комсомольчанин выпивал с подругой в июле 2022 года, когда между ними завязалась ссора. Тогда мужчина толкнул знакомую. Она упала и ударилась затылком. Не дав женщине подняться, агрессивный товарищ ударил ее по голове и в область поясницы.

- Девушка получила сотрясение мозга и закрытую травму позвоночника. У нее обнаружен оскольчатый перелом второго поясничного позвонка, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину судили за умышленное причинение вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде года ограничения свободы.

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