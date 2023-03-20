Передвижной флюорограф примет пациентов в «Броско Молле» в Хабаровске 25 марта Фото: минздрав Хабаровского края

В грядущую субботу 25 марта в ТЦ «Броско Молл» пройдет акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В рамках мероприятия на территории центра установят передвижной аппарат для флюорографии. Каждый желающий сможет бесплатно проверить состояние своего здоровья.

-Флюорограф будет работать с 14:00 до 16:00. Фургон с оборудованием будет с левой стороны здания торгового центра, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Напомним, 26 марта в краевой столице также пройдет акция «От сердца к сердцу». С 10:00 до 16:00 на Комсомольской площади возле Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери «Автобус милосердия» будет принимать вещи и продукты питания для нуждающихся жителей региона. Хабаровчане могут принести коляски, детские кроватки, предметы ухода за детьми и инвалидами, одежду, обувь для детей и взрослых.

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