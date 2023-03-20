Акция «От сердца к сердцу» пройдет в Хабаровске 26 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 марта в краевой столице пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». В субботу с 10 до 16 часов будет работать «Автобус милосердия» на Комсомольской площади у Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. Туда все желающие смогут принести предметы первой необходимости, продукты и одежду для жителей региона, которые нуждаются в помощи.

- Сотрудники «Милосердия» примут коляски, детские кроватки, предметы ухода за маленькими детьми и инвалидами, одежду и обувь, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что 26 марта в городе также будет работать передвижной флюорограф в рамках акции «Белая ромашка». С 14:00 до 16:00 каждый желающий может проверить здоровье на территории ТЦ «Броско Молл». Услуга бесплатная.

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