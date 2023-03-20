Мужчину приговорили к колонии за серию преступлений в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грабителя из Хабаровска приговорили к четырем годам колонии за серию из трех преступлений. В августе 2022 года он выхватил дорогой телефон из рук прохожего, который стоял у магазина. Позже мужчина ограбил двух женщин, сорвав у них с шей золотые цепочки. Краденые вещи он продал, а деньги потратил на свои нужды.

- Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Грабителя приговорили к четырем годам лишения свободы. Он проведет этот срок в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее два брата устроили налет на охраняемую базу в Магадане. Их осудили за разбойное нападение.

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