Землетрясение магнитудой пять баллов произошло недалеко от Магаданской области

Землетрясение магнитудой пять баллов произошло недалеко от Колымы Фото: "Яндекс карты"

20 марта в 10:05 недалеко от границы Магаданской области произошло землетрясение магнитудой пять баллов. Подземные толчки зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края в 525 километрах от села Тиличики. Эпицентр землетрясения расположен примерно в 600 километрах от Магадана.

- Координаты землетрясения: 63°23'00'' северной широты, 158°13'48'' восточной долготы. Глубина эпицентра составила 10 километров, - говорится на сайте сейсмомониторинга Idp-cs.net.

Жители Колымы не ощутили никаких вибраций во время землетрясения. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее эксперты рассказали «КП» - Хабаровск», возможны ли землетрясения в Хабаровском крае, и какой силы они могут достигать.

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