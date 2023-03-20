Число обращений в Банк России сократилось в Хабаровском крае на 12 процентов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 2022 года количество жалоб в Банк России от жителей Хабаровского края сократилось. Показатель упал на 12 процентов, но к существующим обращениям добавились те, что касались санкций. В основном такие заявления были вызваны недовольством в работе банков и субъектов рынка ценных бумаг - 128 и 46 жалоб соответственно. Поступали обращения о проблемах с переводами и обменом валюты, комиссии по валютным счетам и невозможностью снять с них деньги.
Если рассматривать только жалобы в адрес работы банков, то их число уменьшилось на 20 процентов. За год было зафиксировано 1,3 тысячи обращений. На микрофинансовые организации за 2022-й пожаловалось на 41 процент меньше человек, чем в 2021-м.
В ситуации со страховщиками дело обстоит наоборот. Число жалоб на них увеличилось на 14 процентов. Из 425 обращений больше половины касалось ОСАГО.
- Чаще всего жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус, отказы в заключении договоров и проблемы с оформлением электронных полисов. Для решения проблемы в апреле 2022 года был запущен перестраховочный пул в ОСАГО. Во втором полугодии количество обращений по этой теме сократилось на 42 процента в сравнении с первой половиной года, - сказала Наталья Вьюгина, замуправляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю.
Чтобы подать жалобу, нужно позвонить или написать в интернет-приемную краевого отделения Банка России. Звонок можно сделать по номеру 8 800-300-30-00.
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