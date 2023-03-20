Домашних животных начнут регистрировать в Биробиджане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Биробиджане прошло совещание с участием активистов ТОС и департаментом ветеринарии правительства ЕАО. На повестке был вопрос регистрации домашних животных.

- Я не понимаю людей, которые выбрасывают на улицу щенка или котенка только потому, что он им надоел, нет времени, либо появился маленький ребенок. У меня у самого есть собака. Мы ее очень любим. В прошлом году я стал папой в третий раз, и у меня даже мысли не возникло отдать нашего Микки в чужие руки либо выставить на улицу! - сказал Максим Семенов.

По итогам совещания был выработан комплекс мер, который предстоит реализовать. В ближайшее время будет подготовлен список улиц, где пройдут рейды. Также специалисты подготовят график выездных мероприятий вместе с ветеринарной станцией. Животных будут регистрировать, каждому сделают биркование. Номерные знаки питомцев будут занесены в единую базу.

Кроме прочего, департамент ветеринарии правительства ЕАО планирует установить дополнительные требования по содержанию домашних животных и их выгулу.

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