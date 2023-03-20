Температура поднимется до +15 градусов в Хабаровском крае 21 марта
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Теплой и солнечной будет погода в Хабаровске 21 марта. Во вторник не ожидается осадков. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится от ноля до -2, а днем будет 8-10 градусов тепла.
В южных районах Хабаровского края 21 марта возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет от -3 до +2, а днем от +10 до +15. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральной части региона осадков не будет, кроме Верхнебуреинского района. Здесь синоптики прогнозируют дождь. Температура ночью составит от -10 до ноля, а днем от +5 до +12 градусов. Южный ветер достигнет скорости 4-11 метров в секунду.
На большей части северных районов осадков не ожидается. Небольшой снег пройдет в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Ночью будет 4-12 градусов мороза, а днем от -6 до +5. Сила ветра составит 7-13 метров в секунду.
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