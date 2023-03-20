Праздник весеннего равноденствия «Навруз» отметили в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

«Навруз» - традиционное мероприятие тюркских и иранских народов. Оно состоялось на минувших выходных в краевом Дворце Дружбы «Русь». К началу концерта в зале не было свободных мест. Всего программу посетили около 700 человек. Творческие коллективы и солисты дворца, а также национальные организации исполнили для зрителей свои номера.

- Каждый народ сплачивает уважительное отношение к взрослым, любовь к семье, к своим традициям. Это уважение к чужим обычаям и культуре во многом объединяет все народы нашей многонациональной страны. Так и всех нас в этом зале объединил праздник «Навруз», - сказал Александр Ивагин, зампредседателя комитета по внутренней политике края.

Также для гостей и жителей города провели выставку национальных предметов. Здесь было все: музыкальные инструменты, предметы быта, различные изделия. А желающие смогли нарядиться в национальные костюмы и сфотографироваться в них на память.

И это не все. Гости смогли угоститься национальными блюдами на любой вкус. Здесь были не только привычные и знакомые многим лепешки, плов и самса, но и катлама, крутоб, ханум, фатир и другие угощения, в том числе сумаляк - главный символ праздника. Его готовят из пророщенных ростков пшеницы. Некоторые народы при этом поют песни и танцуют. Считается, что это блюдо придает сил и энергии.

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