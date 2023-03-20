Дождались! Стала известна дата открытия магазинов «Пятерочка» в Хабаровске

20 магазинов сети «Пятерочка» откроются в Хабаровске 24 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на этой неделе состоится событие, которое жители краевой столицы ждали последние месяцы. Местный предприниматель рассказал, какого числа откроются магазины сети «Пятерочка». Притом их будет не 10, как считалось раньше, а вдвое больше.

- Открытие 20 торговых точек сети «Пятерочка» состоится 24 марта. Вместе с этим в магазинах запустят проект «Выбирай свое». Хотя он и федеральный, мы с партией «Единая Россия» помогаем его расширить на торговые сети, чтобы популяризовать продукцию местных производителей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Илья Амирханов, владелец фирмы «Зайца», который будет принимать участие в торжественном открытии.

Напомним, новость об открытии магазинов появилась в начале марта. Тогда же стали известны адреса будущих торговых точек. Пока неясно, насколько хабаровские магазины будут отличаться или напоминать столичные, но многие жители города надеются, что с приходом большого конкурента продукты в краевой столице станут дешевле.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.