Сводный план тушения пожаров в лесах утвердили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае утвердили сводный план тушения лесных пожаров. Согласно документу к борьбе с огнем привлекут 1687 специалистов личного состава и 1120 единиц техники. Это и бульдозеры, и вездеходы, и тракторы, и автомобили. Все это направят на ликвидацию возгораний в 40 лесничествах региона.

- Сводный план составляется каждый год перед наступлением пожароопасного периода. Он нужен, чтобы организовать слаженную работу между ведомствами и подразделениями. После этого его согласуют с Департаментом лесного хозяйства по ДФО, ФБУ «Авиалесоохрана», Федеральным агентством лесного хозяйства. После утверждения губернатором по нему начинают работать, - рассказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

Сейчас леса от пожаров охраняют восемь автономных учреждений, в состав которых входят 19 лесопожарных станций различного типа и 17 авиационных отделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. В этом году численность специалистов увеличили на 35 человек. Сейчас она составляет 694 спасателя, из которых 282 - парашютисты-десантники, а 412 человек работают на земле.

Для авиаработ привлекут шесть вертолетов Ми-8. Также власти заключили договор на семь воздушных судов и дополнительно арендовали еще три - чтобы мониторить опасность. Их общий налет составляет 1273 часа. Специалисты составили 25 маршрутов патрулирования, их протяженность - примерно 9,4 тысячи километров. Для этого запасли 46 тонн топлива. В северные районы в ходе формирования резерва доставили 160 тонн топлива. Сейчас край прорабатывает вопрос использования для этих нужд самолетов «Байкал».

Наблюдать за обстановкой будут и с земли - 1,9 тысячи километров в 25 маршрутах. А 40,4 миллиона гектаров проверят из космоса.

Пожароопасный сезон начинается 5 апреля. Сначала его установят в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. Для жителей, столкнувшихся с пожарами, уже действует горячая линия. Она работает круглые сутки по телефону 8 800-100-94-00.

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