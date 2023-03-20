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НовостиОбщество20 марта 2023 6:01

Военная прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги в Хабаровске

Жильцы нескольких домов заплатили на 370 тысяч рублей больше требуемой суммы
Александра ЯВИЩЕНКО
Военная прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги в Хабаровске

Военная прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги в Хабаровске

Фото: Даниил ОПАРИН

Военная прокуратура Хабаровского гарнизона проверила, как исполняется законодательство в сфере ЖКХ. В ходе изучения материалов были обнаружены нарушения, из-за которых хабаровчане несколько месяцев переплачивали за коммунальные услуги.

- Установлено, что с января по май 2022 года ведомственная управляющая компания без основания завышала тариф на отопление. В результате этого полторы тысячи жителей в девяти домах Хабаровска переплатили в общей сложности 370 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По требованию заместителя военного прокурора управляющая компания сделала перерасчет платежей. Суммы переплат вернули жильцам на их лицевые счета. Эти деньги будут списаны при дальнейших начислениях за отопление. Ответственное лицо управляйки оштрафовали на 25 тысяч рублей.

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