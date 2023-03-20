Приговор за незаконную рубку лесов вынесли мужчине в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Николаевском районе суд вынес приговор за незаконную рубку леса. На скамье подсудимых - 45-летний мужчина. В прошлом году он спилил деревьев больше чем на полмиллиона рублей.

О ходе дела рассказали в полиции региона. В августе прошлого года мужчина выехал за 11 километров от села Константиновка. Там, в лесу, он бензопилой спилил 16 лиственниц. Закон определяет это как особо крупный размер.

- Не имея разрешительных документов, мужчина спилил 16 лиственниц. После этого он заготовил древесину и вывез ее на собственных грузовике и тракторе. Ущерб составил порядка 550 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Древесину мужчина продал, а деньги потратил на себя. Его лишили свободы условно на 2,5 года. Еще на год суд запретил хабаровчанину заниматься лесозаготовкой.

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