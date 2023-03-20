Как записаться в первый класс, рассказали в администрации Хабаровска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционно с 00:00 1 апреля в Хабаровске начинается запись детей в первые классы. Соответствующее постановление подписал Сергей Кравчук, мэр города.

Документ опубликован на сайте администрации. В нем можно посмотреть, к какой школе относится ребенок по месту прописки.

- Закрепить муниципальные и автономные образовательные учреждения, осуществляющие обучение по основным общеобразовательным программам начального, общего и общего среднего образования, за конкретными территориями городского округа «Город Хабаровск» в 2023 году, - сказано в постановлении.

В список вошли больше 70 школ города. Рядом с каждой из них в таблице указаны названия улиц и номера домов, за которыми закреплены образовательные учреждения. Глобальных изменений, по словам представителей управления образования, там нет. Но периодически специалисты пересматривают территории - из-за появления новых микрорайонов нужно учитывать всю обстановку.

Записывать ребенка в первый класс можно круглосуточно на порталах uslugi27.ru и gosuslugi.ru. Документы можно принести лично в саму школу с 10 до 15 часов в будние дни и по субботам с 12 до 15 часов, чтобы не мешать занятиям. К слову, заглянуть в образовательное учреждение нужно все равно, даже если подаете документы онлайн. Школе нужно предоставить их копии. В какое время нужно прийти, сообщат в электронном письме.

Информацию о том, сколько классов планируется открыть, и сколько ребят туда запишут, можно найти на сайтах школ. Запись по прописке закончится 30 июня, потом, в течение трех рабочих дней, появится приказ о зачислении. На свободные места можно будет записаться с 6 июля по 5 сентября.

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