Самые счастливые россияне живут в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты «СберСтрахование жизни» выяснили, в каких городах России люди живут счастливо. Эксперты поделились результатами исследования, проведенного в преддверии Международного дня счастья. Оказалось, что самая благополучная жизнь у дальневосточников - в Хабаровске.

92 процента опрошенных жителей краевой столицы рассказали, что довольны текущим положением дел. Второе место по уровню счастья делят между собой Астрахань и Оренбург - у них по 91 проценту. Тройку закрыли Набережные Челны с результатом 89 процентов.

Если оценивать ситуацию в целом по России, то 80 процентов участников опроса довольны своей жизнью. Почти половина из них считает главным критерием оценки благополучия - здоровье, почти 40 процентов - отношения с семьей, а 20 процентов - достаток и общение с друзьями.

Интересно, что еще в 2019 году Хабаровский край был отнюдь не лучшим местом для жизни по оценкам экспертов. С 29 места в рейтинге регионов он за год упал на 31 строчку. Тогда исследование, проведенное экспертами Финансового университета при Правительстве РФ, показало, что жизнью в Хабаровске довольны только 69 процентов опрошенных.

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