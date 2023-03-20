Полеты в Улан-Батор из Хабаровска продолжатся до конца лета

Полезная программа продлится до 31 августа Фото: Telegram/Hunnu Air

Монгольская авиакомпания Hunnu Air продолжит выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Улан-Батор на протяжении всех трех летних месяцев. Ранее перевозчик заявлял о продлении полезной программы до конца мая, а теперь распространил ее и на летний период - с 1 июня по 31 августа.

Планируется, что рейсы из Хабаровска в столицу Монголии будут совершаться один раз в неделю по воскресеньям. Прибытие в Хабаровск - в 2:20, вылет в Улан-Батор - в 3:20. Время в пути составит три с половиной часа.

Hunnu Air выполняет этот рейс на воздушном судне Embraer-190 с компоновкой салона 98 кресел - 92 в экономическом и шесть в бизнес-классе. Во время полета пассажирам доступны напитки и горячее питание.

Первый вылет из Хабаровска авиакомпания совершила 18 февраля. По итогам месяца каждый рейс был заполнен более чем на 50 процентов.

- Мы предлагаем данный рейс туристам для транзита в Южную Корею и Японию. В будущем планируем набирать туристические группы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Стоимость билетов для взрослых начинается от 22 500 рублей в одну сторону. Перелет туда-обратно обойдется путешественнику в 44 500 рублей. Детские билеты до 12 лет в обе стороны выйдут от 35 600 рублей, а детский до двух лет - 5 000 рублей.

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