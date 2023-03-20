В 2023 году россыпное золото будут добывать в восьми районах Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В регионе драгметалл добывают 39 предприятий, 30 из них - только на россыпных месторождениях. Компания АО «Амур Золото» специализируется и на россыпном, и на рудном золоте, ООО «Артель старателей «Амур» - на россыпной платине. В этот раз к предприятиям, которые добывают металл открытым способом, подключится и «МНВ-ГОЛД» из Николаевского района.

В среднем в этой отрасли трудится 11 тысяч человек, на россыпных месторождениях будут заняты 2,5 тысячи работников. Сейчас предприятия как раз подбирают сотрудников на летний сезон. Им в основном нужны рабочие и водители-операторы горнотранспортного оборудования.

На начало работ по добыче золота влияет погода. Как правило, начинаются работы в апреле или мае. В этом году, как и в прошлом, добывать драгоценный металл будут в восьми районах края: Верхнебуреинском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Николаевском, Ванинском, Ульчском и в районе имени Полины Осипенко.

- Эта отрасль считается одной из ведущих в нашей экономике. В прошлом году мы получили от нее больше 14,6 миллиарда рублей. В последние годы в среднем на полпроцента в год прослеживается постепенное снижение доли россыпного золота по сравнению с рудным. Но вклад предприятий, работающих в этом направлении, остается существенным. Обращаю внимание и на соблюдение законодательства при разработке россыпных месторождений. Любое нарушение будет жестко пресекаться, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

С 2011 года доля россыпного золота от общего количества добываемого металла в регионе снизилась с 25 до 16 процентов. Доля рудного золота сегодня составляет около 84 процентов, уточнили в краевом правительстве.

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