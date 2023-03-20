Семена опасного сорняка обнаружили в Хабаровском крае Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровском крае в пакетиках с семенами огурца специалисты Россельхознадзора обнаружили и другие семена - амброзии. Это опасный сорняк, и он чуть не попал на прилавки магазинов. Эту партию планировали разослать в другие регионы страны.

- При проверке партии пакетированных семян огурца, предназначенных для отправки в другие регионы страны, специалисты лаборатории обнаружили карантинный в РФ вредный организм - семена амброзии, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Проверка показала, что семена без проблем могут вырасти и погубить овощные культуры.

Амброзия, к слову, считается одним из самых опасных сорняков-вредителей. Она способна истощать почву, вытягивая оттуда калий, кальций, магний и полезные микроэлементы. Вместо этого растение наполняет землю эфирными маслами и кислотами. Шансов у культур не остается.

Объем проверяемой партии составил 3600 штук. Вся продукция произведена на Дальнем Востоке.

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