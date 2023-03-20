«Она мне понравилась»: мужчина из ЕАО опубликовал в соцсетях экстремистскую символику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области мужчину привлекут к ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Протокол составили против ранее судимого 28-летнего жителя Ленинского района.

- В ходе мониторинга сети «Интернет» в социальной сети сотрудниками полиции на личной странице выявлен факт публичного демонстрирования символики экстремистской организации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Сам же мужчина заявил, что ему понравилась картинка, поэтому он и решил поделиться ею в соцсетях. Теперь же против него составили административный протокол. За это ему может грозить штраф от одной до двух тысяч рублей, арест до 15 суток.

Сейчас все материалы дела направили в суд, чтобы там привлекли мужчину к ответственности.

Ранее в Хабаровском крае вынесли приговор мужчине за незаконную рубку леса.

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