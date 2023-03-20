Понтонная переправа закроется в Покровке в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

С 26 марта в пункте пропуска Покровка заканчивает работу понтонная переправа. По сообщению краевого правительства, завершается зимний сезон. Работать переправа будет до 25 марта включительно.

Инфраструктура открылась в середине января. А пограничный переход заработал в июле прошлого года, впервые после долгого перерыва из-за пандемии.

Летом движение транспорта через переправу происходило с помощью паромов, зимой - как раз по понтонной переправе. За теплое время года через нее перевезли почти две тысячи тонн грузов, зимой здесь проехало около 360 машин с более тремя тысячами тонн грузов в оба направления.

Напомним, с 5 апреля в Хабаровском крае запрещают езду большегрузов по региональным дорогам. Это связано с тем, что в этот период почва переувлажняется, и вырастает риск разрушения магистралей.

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