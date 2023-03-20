С перевозчиками судится администрация Комсомольска-на-Амуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Комсомольска-на-Амуре судится с перевозчиками, которые, по ее словам, не выполняют свои обязательства. Нарушения в работе предпринимателей мэрия находит во время рейдов.

В итоге за прошлый год и первые месяцы текущего перевозчикам объявили 35 предостережений. За нарушение интервалов движения их получили десять компаний: перевозчики маршрутов №№ 1, 18, 8, 107, 2, 25, 6, 3, 14, 9К, 4, 17, 11, 12, 19, 23, 22; 10, 15, 20, 24.

За отсутствие данных, передаваемых с аппаратов ГЛОНАСС в муниципальную навигационную систему, предостережения получили восемь компаний, отвечающих за автобусы №№ 1, 3, 6, 14, 2, 25, 4, 17, 5, 22, 23, 8, 18, 10, 15, 20, 24, 29, 107.

Перевозчик маршрутов №№ 11, 12, 19 получил предостережение за несоответствие фактического количества автобусов на линии заявленному. Перевозчики маршрутов №№ 8 и 4 не соблюдали схемы движения.

В каждом предостережении были сроки, в которые нарушения нужно было устранить. Специалисты мэрии выехали на повторные рейды, которые показали, что ситуация осталась прежней.

- Поэтому муниципалитетом поданы исковые заявления в Арбитражный суд Хабаровского края о возложении обязанности соблюдать в течение всего срока действия свидетельства об осуществлении перевозок расписания, утвержденного для маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9К, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 107, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Еще был подан иск на маршрут №8 - с требованием соблюдать схему движения. В процессе подготовки иски на маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 107 - о передаче навигационных сведений.

В администрации говорят: специалисты намерены продолжить судебную практику, если такая ситуация продолжится.

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