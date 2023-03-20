Доследственная проверка из-за возгорания тепловоза проводится в Хабаровском крае Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Следователи начали проверку из-за разлитого топлива, приведшего к возгоранию тепловоза. Происшествие слоилось 20 марта в сервисном локомотивном депо Комсомольска-на-Амуре.

- Произошло возгорание магистрального тепловоза при проведении сварочных работ. В результате произошедшего повреждены локомотив и цех, - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

После пожара завели уголовное дело за нарушение правил безопасности. Проводится доследственная проверка. Пожар ликвидировали специалисты. На месте работают оперативники, они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, пожар вспыхнул в ремонтном депо «Амурское» на станции Сортировочная. Ярко вспыхнувшее пламя очевидцы сняли на видео. Сотрудникам ГУ МЧС Хабаровского края сообщение о возгорании поступило в 13:45. На место тут же выехали 15 сотрудников и четыре единицы техники.

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