На 20 тысяч гектаров увеличат посевные площади в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на 20 тысяч гектаров увеличится площадь посевных полей. Такую цель к 2026 году поставил губернатор Михаил Дегтярев. Работа по подготовке к посевной сейчас ведется в плановом режиме. Пока специалисты формируют запасы семян, минеральных удобрений и дизтоплива, а также готовят сельскохозяйственную технику.

Сейчас край обеспечен семенами на 90 процентов. Большая часть из них – отечественная. Параллельно накапливают минеральные удобрения и пестициды. Техника готова на 77 процентов, к весенне-полевому сезону планируется привлечь 866 единиц.

- Тем не менее, из рабочих поездок по районам я вижу очень высокий запрос на техническое перевооружение – обновление парка тракторов и сеялок. В этом году запланировано два отбора на субсидирование спецтехники и оборудования, - рассказал Михаил Дегтярев.

Павел Сторожук, министр сельского хозяйства края, отметил, что отрасли в этом направлении помогают третий год. В 2021 году возместили 20 процентов потраченных средств, в прошлом – почти 40. В этот раз уровень господдержки составит 50 процентов.

Также важным стал вопрос увеличения посевных площадей. В прошлом году их количество выросло на 2,4 тысячи гектар. В этот раз есть задача ввести дополнительно семь тысяч гектаров. Тогда общий показатель будет равен 65 тысячам гектаров. А к 2026 году по флагманской инициативе стоит цель – нарастить еще 20 тысяч гектаров площадей.

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