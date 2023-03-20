Ливневки начали чистить в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре снова начали чистить ливневки и колодцы. Такие работы в городе уже проводились, но из-за циклона их пришлось приостановить. Об этом сообщает мэрия.

- К такой работе приступили в первой декаде марта, однако из-за циклонов 13-16 марта она была приостановлена. Сейчас эти работы возобновляются, - рассказали в администрации города.

Колодцы очистят от наледи и снега, а затем их промоют. В первую очередь, работы пройдут в местах, где скопилось много талой воды.

А там, где это остро необходимо и есть такая возможность, воду будет откачивать вакуумная спецтехника.

Между тем администрация Комсомольска судится с перевозчиками общественного транспорта. В мэрии заявили, что предприниматели не выполняют свои обязательства. Кто-то нарушает схему движения, кто-то - не передает данные со спутника в администрацию.

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