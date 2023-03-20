Благоустроенную двухомнатную квартиру предоставили семье мобилизованного в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района

В Николаевском районе семье мобилизованного предоставили благоустроенную служебную квартиру. Раньше жена бойца и его сын-дошкольник жили в частном доме.

Инициатива улучшить жилищные условия семьи принадлежит администрации района и учителю местной школы.

- В конце недели организовали переезд, заказали машину. На помощь в погрузке/разгрузке пришли брат женщины, добровольцы-волонтеры, студенты промышленного - гуманитарного техникума со своим преподавателем, рабочие школы, в которой работает педагог, и учитель физкультуры, - рассказали в администрации района.

В итоге переехать удалось быстро. А новоселы, в свою очередь, благодарят всех, кто помогал им.

Ранее Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района, отдал на нужды СВО свой внедорожник. Решение он принял вместе с семьей. Совсем скоро автомобиль отправят на передовую.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.