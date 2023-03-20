Благоустроенную двухомнатную квартиру предоставили семье мобилизованного в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района
В Николаевском районе семье мобилизованного предоставили благоустроенную служебную квартиру. Раньше жена бойца и его сын-дошкольник жили в частном доме.
Инициатива улучшить жилищные условия семьи принадлежит администрации района и учителю местной школы.
- В конце недели организовали переезд, заказали машину. На помощь в погрузке/разгрузке пришли брат женщины, добровольцы-волонтеры, студенты промышленного - гуманитарного техникума со своим преподавателем, рабочие школы, в которой работает педагог, и учитель физкультуры, - рассказали в администрации района.
В итоге переехать удалось быстро. А новоселы, в свою очередь, благодарят всех, кто помогал им.
Ранее Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района, отдал на нужды СВО свой внедорожник. Решение он принял вместе с семьей. Совсем скоро автомобиль отправят на передовую.
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