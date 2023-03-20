Прокуратура контролирует уборку снега в Магадане
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Жители Магадана могут пожаловаться на некачественную уборку снега в городе. Прокуратура открыла для этих целей «горячую линию».
- Непростая метеобстановка, которая сложилась в областном центре, частые и длительные снегопады, перепады температуры привели к значительным проблемам со своевременной расчисткой улично-дорожной сети, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Сейчас надзорный орган контролирует ситуацию, специалисты выезжают в рейды и осматривают улицы города, кроме того, они мониторят жалобы в соцсетях и СМИ.
Обратиться на «горячую линию» и пожаловаться на некачественную уборку снега можно по телефону 8 (4132) 65-33-40.
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