Прокуратура контролирует уборку снега в Магадане Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Магадана могут пожаловаться на некачественную уборку снега в городе. Прокуратура открыла для этих целей «горячую линию».

- Непростая метеобстановка, которая сложилась в областном центре, частые и длительные снегопады, перепады температуры привели к значительным проблемам со своевременной расчисткой улично-дорожной сети, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Сейчас надзорный орган контролирует ситуацию, специалисты выезжают в рейды и осматривают улицы города, кроме того, они мониторят жалобы в соцсетях и СМИ.

Обратиться на «горячую линию» и пожаловаться на некачественную уборку снега можно по телефону 8 (4132) 65-33-40.

В Комсомольске-на-Амуре после циклона вновь стали чистить ливневки и колодцы. Такая работа в городе уже проводилась, но погода внесла свои коррективы.

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