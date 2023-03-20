«Я вам устрою»: житель Биробиджана ворвался в магазин с ружьем Фото: Андрей АБРАМОВ

В Биробиджане приговор суда выслушал 58-летний местный житель. В пьяном виде он ворвался в магазин, угрожая убить продавца из ружья, заявив ей: «Я вам сейчас устрою». Женщина испугалась, вместе с заведующей пыталась успокоить бурного клиента. Когда он ушел, вызвали полицию.

- Подсудимый вину не признал. Согласно его показаниям, в этот магазин он приходил дважды. Сначала купил продукты, бутылку водки, затем пошел домой и выпил спиртное. В это время ему пришло СМС-сообщение о списании денежных средств. Сумма списания ему показалась излишне большой, он посчитал, что ему в магазине не отдали сигареты, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Тогда он решил разобраться и снова отправился в магазин. Ружье взял с собой, так как планировал по пути встретиться с покупателем, которому собирался продать оружие. Повесил его на плечо и отправился в торговую точку. Продавец ему сказала, что сигареты он не покупал, а купил мороженое ребенку. В этот момент у мужчины с плеча слетело ружье. Он поднял его и попытался напугать продавца. Потом он вспомнил, что реально покупал мороженое, и ушел.

Но суд признал вину мужчины – в этом помогли свидетели и камеры видеонаблюдения. Она подтвердилась и тем, что биробиджанца уже привлекали к ответственности за ношение оружия в пьяном виде.

На предварительном следствии мужчина все же признал вину. Ему назначили четыре месяца ограничения свободы. В это время ему нельзя уезжать из города и переезжать без согласия. Раз в месяц ему нужно отмечаться.

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