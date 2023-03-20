Застрявшей в карабине собаке помогли спасатели в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В Магаданской области сотрудники МЧС помогли собаке. Животное застряло в карабине. Сообщение в службу спасения поступило вечером 20 марта.
- Пес наступил лапой на карабин и не смог освободиться от оков самостоятельно, попытки хозяев помочь своему питомцу также не увенчались успехом, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Тогда спасатели вооружились болторезами и болгаркой. Инструментами они разрезали карабин и освободили собаку. Убедившись, что в лапе не осталось металлических частей, и животному больше не нужна помощь, специалисты со спокойной душой уехали.
Напомним, на Комсомольской площади Хабаровска произошел пожар. Он случился утром в здании краевого совета профсоюзов. Дым, валящий с левой стороны строения, заметили проходящие мимо прохожие. Позже оказалось, гореть начало в ресторане на первом этаже.
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