Жителя Биробиджана ограничили в родительских правах за избиение сына Фото: Артем КИЛЬКИН

В Биробиджане в родительских правах ограничили мужчину, который деревянной палкой избил своего сына. На заседании установили, что он жестоко обращался с ребенком.

В декабре прошлого года житель села Надеждинское поссорился с сыном и несколько раз ударил его деревянной палкой по лицу и телу. Отец был пьян. У мальчика в итоге диагностировали открытый перелом носа, многочисленные гематомы и ушибы.

- Подросток проходил лечение в ОГБУЗ «Детская областная больница», его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать подростка находится в другом регионе и в настоящее время он проживает с бабушкой, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Его приговорили к шести месяцам исправительных работ, пять процентов от заработка он будет отдавать государству. Кроме того, нерадивого отца ограничили в родительских правах. Теперь он должен платить сыну алименты.

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