Пришлось резать болгаркой: застрявшую в карабине собаку спасли в Магадане

Спасатели освободили собаку от оков в Магадане
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
20 марта в дежурную спасательную службу МЧС по Магадану поступил звонок от местных жителей. Помощь нужна была хозяевам собаки, которая угодила в ловушку. Владельцы питомца не смогли самостоятельно освободить пса, поэтому им пришлось вызывать спасателей.
Собака бегала вокруг будки, когда насупила на карабин и застряла в металлических оковах. Позже хозяева пса заметили «браслет», пережимающий лапу животного. Тогда они попытались вызволить питомца своими силами, но совсем скоро поняли, что без помощи не справятся и вызвали сотрудников МЧС.
- Спасатели приехали на вызов и решили действовать радикально. Они вооружились болгаркой и болторезом. Им удалось разрезать металлическое кольцо и снять карабин с собаки, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Спасатели несколько минут понаблюдали за псом, еще раз проверили, не осталось ли на лапе посторонних предметов. Они уехали, когда убедились, что с животным все в порядке.
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