Сергей Кравчук поручил очистить ливневки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии Хабаровска прошло аппаратное совещание, во время которого глава города Сергей Кравчук дал поручение управлению дорог и внешнего благоустройства. Градоначальник обратил внимание службы на состояние ливневок в краевой столице.

- Они забиты шугой и мелким мусором. Нужно срочно начинать работу, задействовать всю необходимую технику и специалистов, потому что уже идет обильное таяние снега, - сказал Сергей Кравчук.

Глава города дал распоряжение – привлекать дополнительную рабочую силу, если в этом будет нужда.

- При необходимости сотрудники управления лично наденут жилеты и будут работать на улице.

Поручения получили и главы всех районов Хабаровска. Они должны будут проследить, чтобы организации города приступили к ворошению снега и его вывозу с улиц.

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