Ледовая переправа через реку Матая закрылась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Еще одна ледовая переправа была закрыта в районе имени Лазо. Ранее ее оборудовали для нужд лесозаготовительной компании. Зимник работал на реке Матая в четырех километрах от поселка Долми в 96 квартале Лазовского участкового лесничества. На переправе уже демонтируют дорожные знаки и перекрывают выезд на лед.

- На территории особенно южных районов ледовые переправы прекращают свою работу. Поэтому водителям следует быть внимательными и не выезжать в местах уже закрытых проездов на водоемы. Там высок риск провала людей и техники под лед, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В регионе продолжают работу 33 ледовые переправы. Но уже совсем скоро они тоже будут закрыты. По прогнозам синоптиков, потепления во всех районах края стоит ждать уже в ближайшие недели.

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