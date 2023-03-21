Акция «Звезды Героев» прошла в Хабаровском крае 20 марта Фото: комитет по делам молодежи Хабаровского края

Приуроченная ко Дню установления звания Героя Российской Федерации и учреждения медали «Золотая звезда» акция прошла в хабаровском крае 20 марта. В рамках мероприятия под названием «Звезды Героев» волонтеры Победы в разных населенных пунктах региона раздали местным жителям листовки с информацией о подвигах Героев.

Центральной точкой проведения акции в крае стала площадь имени Ленина в Хабаровске. Волонтеры рассказали гостям о героизме лейтенанта Максима Концова и подполковника Александра Аксенова

Максим Концов служил в Хабаровском крае. Он погиб в бою, возглавляя разведгруппу спецназа Росгвардии. Желая спасти товарищей, он отвлек огонь на себя и устранил огневые точки националистов. Боец получил много ранений, но до последнего руководил подчиненными. Его посмертно удостоили званием Героя России.

- Герой Российской Федерации – высшая степень отличия в нашей стране. Имена и подвиги этих людей должны знать все. Мы гордимся нашими земляками, получившими это звание, - прокомментировали в комитете по делам молодежи Хабаровского края.

Александра Аксенова также удостоили Почетного звания за подвиги, совершенные им в ходе СВО. Он проявил мужество и героизм, выполняя поставленные задачи 17 сентября 2022 года.

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