Расселение аварийного жилья продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице продолжается программа по расселению аварийного жилья. Владельцы «ветхих метров» могут выбрать, как именно хотят компенсировать потерю квартиры. Они могут рассчитывать на выплату за недвижимость в размере 73-78 тысяч рублей за квадратный метр или на получение жилья, равнозначного по площади.

В краевой столице благодаря федеральной субсидии расселят 86 домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. С 2021-го в список включены и бараки на проспекте 60-летия Октября. Чтобы ускорить процесс расселения, мэрия Хабаровска подключает к работе частных инвесторов.

- Администрация уже более 15 лет привлекает инвесторов для этих целей. С 2007 по 2022 год застройщики без бюджетных средств расселили 67 домов с большим процентом износа - это 496 квартир, - рассказали в департаменте архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска.

На месте снесенных застройщики возвели 54 новых дома. Сейчас продолжается строительство еще 13 объектов. В числе новых, пока не завершенных проектов - застройка микрорайона «Строитель», возведение дома №5 по переулку Байкальскому, строительство ЖК «Восточный», «Петроглиф-Парк» и «Нордик», ТЦ «Счастье» и ТРЦ «Стрелка», двух домов - на Яшина и в Батарейном переулке.

29 домов на Гупровском городке расселит застройщик «Талан». При застройке этого района он должен будет полностью реконструировать сети тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

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