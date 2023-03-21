Досрочный этап сдачи ЕГЭ продлится в Хабаровском крае до 10 апреля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае стартовал досрочный этап ЕГЭ, который продлится до 10 апреля. Заявки на участие в нем подали 140 человек, из которых 128 - выпускники прошлых лет, 10 - студенты из учреждений среднего профобразования и двое выпускников школ 2023 года.

- Для проведения досрочного этапа ЕГЭ подготовят три пункта: в Хабаровске, Комсомольске и Бикине. Везде будут соблюдаться противоэпидемические меры, дежурить медработники. Прежде чем зайти в аудиторию, участники пройдут через металлоискатель. Весь экзамен будет вестись видеосъемка, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Первые экзамены уже прошли. Участники написали ЕГЭ по географии и литературе. 23 марта они проверят знания по русскому языку, 27 числа - по математике, 30 марта - по биологии, физике и иностранным языкам, 6 апреля - по информатике и обществознанию, 10 апреля - по истории и химии. Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 26 мая. Тогда выпускники напишут экзамен по географии, литературе и химии.

Напомним, в середине марта ЕГЭ по русскому написали родители школьников.

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