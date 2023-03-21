Древесину с вредным насекомым чуть не отправили в Китай из Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Зараженная черным еловым усачом древесина чуть не попала на производства Китая из Хабаровского края. Личинки вредного насекомого выявили специалисты во время лабораторной проверки.

- При исследовании партии пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом чуть более 45 кубических метров специалистами были выявлены личинки вредного насекомого - малого черного елового усача, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Дерево планировалось отправить в соседнюю страну, КНР. Но проверка показала, что личинки могут развиваться, вырасти во взрослую особь и заразить материал. А это уже нарушения санитарных требований.

Еловый усач считается одним из самых опасных вредителей. Обычно он обращает свое внимание на хвойные деревья - пихту, сосну, ель, кедры и лиственницы. На территории России и Китая насекомое включено в карантинный список.

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