Лыжи и правильное питание все чаще выбирают хабаровчане

Жители региона все чаще интересуются активным образом жизни. За последние три месяца интерес к правильному питанию и спортивным товарам в Хабаровском крае вырос более чем в два раза. Такой тренд зафиксировали аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

По данным оператора, число ЗОЖ-поклонников заметно приросло с начала года. На это могли повлиять желание привести себя в форму после долгой зимы, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде. И, безусловно, любовь к зимним видам спорта, которые развиты в регионе.

Востребованность сайтов с информацией о полезной еде, ресурсов по доставке готовых блюд и комплексных программ сбалансированного питания в Хабаровске выросла на 49%. В это же время запросы на одежду и товары для спорта увеличились в три раза.

Ресурсы с предложениями городских фитнес-клубов стали популярнее на 5% по сравнению с первым зимним месяцем. Жители региона решительнее всего были настроены улучшить здоровье перед началом весны - пик всех запросов пришелся на начало марта.

Также жители края больше времени стали проводить не только в спортивных залах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике МегаФона, хабаровские горнолыжники в этом году катались как в родном крае, так и на популярных горнолыжных курортах в других регионах, причем количество лыжников и сноубордистов из Хабаровска выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Цифровые помощники и приложения в гаджетах помогают хабаровчанам легче интегрировать полезные привычки в привычную жизнь. Благодаря развитию сети 4G в крае двигаться в активном ритме сегодня можно еще проще и комфортнее, причем не только в рамках города, но и в загородных местах отдыха, и на турбазах. Слушать любимую музыку на пробежке или катке, фиксировать и делиться своими спортивными успехами и достижениями, а также заказывать правильное питание с доставкой на дом или работу», - отмечает Дмитрий Оловянников, директор хабаровского отделения МегаФона.