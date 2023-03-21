Больше миллиона рублей зарплаты задолжал работодатель в Амурском районе Фото: Даниил ОПАРИН

В Амурском районе местная компания не выплатила зарплату шести работникам. Все дела приставы объединили в одно. По информации УФССП, общая сумма долга предприятия перед сотрудниками превысила 1,27 миллиона рублей.

В дело пришлось вмешаться приставам. Они помогли работникам защитить свои права.

- Сотрудником органа принудительного исполнения проведен весь комплекс мер, направленный на выполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, предусмотренный действующим законодательством. С организации взыскали в том числе исполнительский сбор, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

В итоге предприятие погасило весь долг. Люди получили заработанные деньги в полном объеме.

В прошлом году прокуратура Хабаровского края обнаружила больше 3200 нарушений трудовых прав.

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