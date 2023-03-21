Хабаровчанин устроил смертельное ДТП, сбежал и заявил об угоне своей машины

Мужчину будут судить за аварию со смертельным исходом в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

39-летний житель Хабаровска осужден сразу по нескольким статьям. Он нарушил правила дорожного движения, сев за руль пьяным и без прав, а еще устроил аварию, из-за которой погиб человек. Но даже это не весь список преступлений, совершенных всего за один вечер.

В ходе расследования было установлено, что в ночь с 20 на 21 августа 2022 года мужчина без прав сел за руль после распития алкоголя. Кататься ему пришлось недолго. Водитель нарушил ПДД, из-за чего врезался в другую машину, а после наехал на пешехода. Пострадавшего увезли в больницу, но врачам не удалось его спасти.

- Тем временем виновник аварии скрылся. Он спрятал свою машину во дворе частного дома своего знакомого, а сам позвонил в полицию и заявил об угоне авто, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы уголовного дела рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Еще ему запретили садиться за руль на протяжении трех лет.

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