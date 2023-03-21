Убила, а после спокойно съела щенка: нападение рыси зафиксировали в поселке ЕАО

Щенок стал жертвой рыси в ЕАО Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Недавние сообщения о нападении тигров на собак напугали жителей ЕАО. Теперь же у них появилась новая опасность. В поселке Биракан рысь напала на щенка. Животное не смогло спастись. Хищница задрала пса, не дав ему шанса выжить.

Пользователи соцсетей опасаются, что хищники продолжат нападать на домашних животных. Собаки для них - легкая добыча. Питомцев держат на цепи, из-за чего они не могут убежать от опасности.

Напомним, накануне стало известно о нападении тигра на собак в поселке Семисточный. Сначала жители увидели следы хищника на снегу, а после сообщили о том, что жертвами полосатого стали три собаки. Двух животных тигр задрал, а третьему прокусил голову.

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