Восемь тысяч рублей потеряла при покупке шпица жительница Биробиджана

8 тысяч рублей потеряла при покупке шпица жительница Биробиджана Фото: Андрей АБРАМОВ

Покупка щенка померанского шпица обернулась для жительницы Биробиджана потерей денег. На сайте объявлений она наткнулась на публикацию о продаже щенка за восемь тысяч рублей. Позвонила продавцу, но та сказала, что живет в Хабаровске, поэтому нужна предоплата - половина суммы.

- Биробиджанка перевела данную сумму. Затем продавец сообщила, что нужно оплатить прививки щенку в сумме 1950 рублей, которые войдут в общую стоимость, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Позже женщина перевела продавцу оставшиеся 2100 рублей. Ей пообещали, что щенка привезет подруга хабаровчанки. Покупательница стала ждать, но с ней никто не связывался. Тогда она решила позвонить сама, но номера девушки и ее подруги оказались недоступны. Женщина обратилась в полицию.

Сейчас заведено дело по статье «Мошенничество». Полиция в который раз советует не переводить деньги за товар заранее.

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