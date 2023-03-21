Чемпионат России по боксу пройдет в Хабаровске в августе Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с руководством дирекции Дальневосточной федерации бокса и федерации Хабаровского края. Они обсудили планы по подготовке к чемпионату России по боксу. Соревнования такого уровня пройдут в краевой столице впервые за 10 лет. Они состоятся в «Платинум Арене» уже в апреле 2023 года.

- Старейшим олимпийским видом спорта в крае занимаются более четырех тысяч человек. Мы воспитали достойных атлетов в боксе. Среди них - двукратный бронзовый олимпийский призер Андрей Замковой, бронзовый призер чемпионата мира Савелий Садома и Иван Ступин - победитель первенства Европы, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2022 году хабаровская федерация бокса стала лучшей в стране. В регионе проводили большие соревнования, что позволило подняться в рейтинге. Это и турнир памяти Героя СССР Константина Короткова, и юношеский международный турнир в Комсомольске.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.