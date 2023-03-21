Шесть медалей на чемпионатах ДФО завоевали баскетболисты и борцы Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Подошли к концу чемпионаты Дальнего Востока по спортивной борьбе и баскетболу. С шестью медалями по борьбе и победой по баскетболу уехали с них спортсмены Хабаровского края. Оба состязания провели во Владивостоке, в них приняли участие около 300 человек со всего Дальнего Востока. Победители отправятся на чемпионат и первенство России.

Чемпионом в весе до 71 килограмма стал Лев Приезжев. Медали также получили Давид Кемалов, Илья Аникин, Илья Каманин, Шейх Макачуев и Лев Костенко. Всего в хабаровской сборной одно золото, три серебра и две бронзы.

- Конкуренция была большая, но мы справились. Впереди два еще более серьезных турнира - чемпионат и первенство страны. Чемпионат России пройдет с 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге. А в конце апреля в Уфе состоится национальное первенство, - рассказал Дмитрий Безбородов, президент федерации панкратиона Хабаровского края.

Лучшей баскетбольной командой стал хабаровский клуб «Ерофей». Игры проходили в два этапа в Хабаровске. И хоть в сентябре спортсменов обыграли соперники из «Нерюнгри», в финале нашим удалось вырваться вперед со счетом 100:98. А Иван Усик получил приз самого ценного игрока чемпионата в этом сезоне.

На третьем месте оказалась команда из ЕАО «Биробиджан». Совсем немного не хватило приморцам - они разместились на четвертом месте.

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