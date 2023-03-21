Численность населения сократилась почти на девять тысяч в Хабаровском крае

Численность населения сократилась почти на 9 тысяч в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты службы статистики Хабаровского края подсчитали количество человек, живущих в регионе. За год это число сократилось почти на девять тысяч человек.

- По текущей оценке численность населения Хабаровского края по сравнению с началом 2022 года сократилась на 8674 человека и на 1 января 2023 года (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) составила 1 284 090 человек, - рассказали в Хабаровскстате.

Большая часть - городские жители. На их долю приходится 83,5 процента от общего числа - 1 072 186 человек. Остальные 211 904 человека - сельское население. Это 16,5 процента от всей численности жителей региона.

Специалисты уточнили: из девяти тысяч, на которые сократилось количество жителей, 2 989 человек уехали из региона, а 5 685 человек - естественная убыль.

В 1989 году, по данным Хабаровскстата, в регионе жило наибольшее количество человек за все последнее время - почти 1,6 миллиона человек. Затем численность людей постепенно начала сокращаться.

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