Две «Парты Героя» появились в школе №2 Солнечного района Фото: Закдума Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается акция «Парта Героя». На этот раз два новых ученических стола появились в школе №2 поселка Солнечный. Их посвятили Роману Рыжову и Денису Шибалову. Мужчины окончили эту школу. Каждый из них посмертно награжден орденом Мужества.

Денис Шибалов после школы поступил на службу в ОВД, стал работать милиционером. Недалеко от учебного центра в Хабаровске стал свидетелем того, как кто-то грабил женщину. Денис Шибалов вступился за нее, но получил от преступника смертельную пулю. Теперь мемориальная доска в память о нем находится в школе, на зданиях Центра профподготовки УВД Хабаровского края и ОВД по Солнечному району, а его фамилию внесли в Книгу памяти УВД. Навечно Денис Шибалов занесен в списки личного состава районного ОВД.

Роман Рыжов после выпуска работал слесарем. В 1995 году его призвали в армию, летом 1996-го он вошел в рейдовый отряд в Грозном. Долгое время мужчину считали пропавшим без вести, но потом выяснилось: тогда он вместе со всем экипажем сгорел в танке. Фамилия Романа указана на обелиске «Черный тюльпан» на стадионе имени Ленина в Хабаровске. В школе в его честь открыта мемориальная доска.

За парты первыми сели Глеб и Никита Рыжовы, племянники Романа, а также Вероника Потогина - успешная ученица кадетского класса.

- Каждая школа имеет свои особенности в проведении таких церемоний. В школе Солнечного было красиво: зажигали свечи, пели душевные песни, читали стихи. Это очень важно, что мы помним этих достойных ребят, - сказала Ольга Мироманова, зампред закдумы.

В мероприятии также приняли участие родственники и друзья погибших.

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